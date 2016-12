Ex Intendente a Juicio Oral y Publico, este Miercoles 31 de Octubre

La Justicia rechazó el pedido de Prescripción de la defensa del ex intendente de José de San Martin Beltrán Beroqui, y comienza el juicio oral y publico este miércoles 31 de Octubre a las 9 de la Mañana.-La causa es por la venta directa de la estación de servicios municipal, los concejales en cambio no irán a juicio en virtud del plazo razonable es decir por haber pasado varios años, de igual manera los ex ediles no fueron sobreseído la denuncia la habría presentado ante la oficina anticorrupción de Chubut una ciudadana de sexo femenino orieunda de Jose de San Martin ampliaremos