La Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de José de San Martin Luciana Bascuñán, brindo detalles de su gestión.

La legisladora comunal, realizo un raconto de su gestión, enumero diversas acciones del bloque justicialista, destacó la muy buena relación con el bloque de la oposición, como así también con el ejecutivo municipal.-



En una entrevista, realizada por la periodista Verónica Romero, en el programa “Nuevas mañanas” que se emite por la em isora Municipal 100.3, la edil remarco el ordenamiento interno y administrativo de la casa de las leyes, y el acompañamiento de sus pares en todo este proceso de esta nueva gestión, que se caracteriza por la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos expreso, mas adelante la joven funcionaria puso énfasis en la sanción de la ordenanza municipal 100 % libre de humo de tabaco, lo cual prohíbe fumar en todo espacio publico cerrado, en otro orden de cosas recordó la nueva legislación de tierras el que fue modificada con una nueva tarifa de 70 centavo se incremento en 4 pesos el metro cuadrado indico.-



Queda mucho por hacer



A su vez la titular del consejo deliberante, revelo que la función legislativa en lo personal, es algo nuevo como experiencia, que lo realizo con mucho gusto aunque reconoció que queda mucho por hacer y en ese sentido estamos trabajando en forma conjunta con el intendente Municipal, para cambiar y desarrollar fuertemente de manera contundente a nuestra centenaria e histórica localidad sentencio.-



Apoyo importantes, a estudiantes e instituciones enraizadas en la localidad



Entre los anuncios de colaboración y apoyo dispensado desde el poder legislativo, Bascuñan comento que se esta colaborando con la escuela secundaria con la provisión de insumos de la merienda de los alumnos del nivel polimodal, como así también en forma conjunta con el jefe comunal, estamos apoyando a los alumnos del nivel terciario y universitarios con aportes económicos y becas a jóvenes que prosiguen sus estudios superiores, y otras instituciones como la cooperadora del hospital agrego.-



Foro de concejales y pedido de apoyo, para asfaltar la ruta provincial n° 63.-



Explico, que en los foros de concejales de la comarca Golfo San Jorge, realizamos mucho hincapié y requerimos el apoyo de los demás consejos deliberantes, con declaraciones de apoyo para ayudar a tener mayor fuerza el pedido de hacer posible la toma de decisión política para el asfaltado de la traza de ripio de la ruta Provincial n° 63 .-



Hospital Sub Zonal Para José de San Martin



Por otro lado manifestó, que en el reciente viaje a Rawson, mantuvieron una importante reunión con el titular de la cartera de salud, donde se le solicitó que el nosocomio de nuestra localidad sea elevado de categoría a sub zonal, además de tener permanentemente 4 médicos profesionales para la atención a la población en general y en especial visitas continua de un oftalmólogo y la adquisición de un moderno vehículo para derivaciones de pacientes entre otras cosas.-



La edil remarco, estar muy feliz y contenta por representar a un gran sector de la comunidad, al tiempo de apostar y jugar fuerte con la gestión que lleva adelante el intendente municipal Vicente Duñabeitia, agregando finalmente que no le hemos fallado a al fecha a la gente subrayo.-